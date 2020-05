Le festival de jazz en ligne «Bel Jazz Fest», prévoyant 24 concerts organisés à Flagey, aura lieu les 29 et 30 mai prochains.

Tous les concerts produits par des groupes belges seront enregistrés et diffusés sur www.jazz.be. Les concerts débuteront à 20h00 pour s’achever vers minuit. Ils seront diffusés en streaming et en haute qualité audio et image.

Le contenu de toutes les représentations sera disponible une semaine après le festival.