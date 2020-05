Des protections distribuées dans les établissements de soins

Iriscare, l’organisme bruxellois de protection sociale, a procédé mercredi à une nouvelle distribution de matériel dans les établissements de santé à Bruxelles, a-t-il indiqué dans un communiqué. Ce type de distribution avait débuté fin mars.

Au nom de la Commission communautaire commune (Cocom) et de la Commission communautaire française (Cocof), Iriscare a déjà distribué 2.632.564 masques chirurgicaux et 75.430 masques FFP2, mais également d’autres types de masques, des gants, du gel pour les mains et des blouses.