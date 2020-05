La place De Brouckère interdite à la voiture dès lundi

Les véhicules pouvaient encore passer par le prolongement du boulevard Émile Jacqmain.

Dès lundi, plus aucune voiture ne pourra officiellement circuler sur la place De Brouckère, révèle Bruzz. Un choix que la Ville de Bruxelles justifie par la volonté de donner plus de place aux usagers fragiles (piétons et cyclistes) obligés de respecter des distances physiques plus importantes durant ce confinement.