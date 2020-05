Chaussée d’Alsemberg: 89% des habitants pour le réaménagement

La partie de la chaussée d’Alsemberg située entre Globe et Coghen fera l’objet d’une rénovation et d’un réaménagement complet en 2021-2022. Un projet porté par Bruxelles-Mobilité et la STIB.

Les rails de trams en fin de vie seront remplacés. Une des lignes de force du projet est la requalification du pôle commercial d’Uccle-Centre, de Globe à la rue Asselbergs, avec un aménagement de plain-pied et l’usage de pierres naturelles aussi bien en trottoir qu’en chaussée.