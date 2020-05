Le théâtre Fou Rire vend des places pour le personnel soignant

Le théâtre ixellois Fou Rire a lancé un crowdfunding afin d’offrir des places de spectacle au personnel soignant. Une façon de sauver le théâtre Fou Rire et de remercier le personnel soignant lors de cette crise sanitaire liée au Covid-19.

Lancé sur le site Kisskissbankbank, il reste encore six jours pour participer au crowdfunding. Plus de 70 places ont déjà été offertes et l’objectif est d’atteindre les 150 places offertes.