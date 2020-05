Zone basse émission à Bruxelles: 1047 dérogations en 2019

En 2019, 1047 dérogations ont été octroyées pour des véhicules ne respectant par les normes de la zone de basse émission en application en région bruxelloise. Avec la crise sanitaire, l’envoi des amendes est toujours suspendu.

Depuis le 1er janvier 2020, les véhicules Diesel de norme européenne d’émission Euro 3 se sont ajoutés à la liste des véhicules interdits dans la zone basse émission couvrant la Région bruxelloise. Pour ces motorisations, seul un accès de maximum 8 jours par an et par véhicule est possible via l’achat d’un pass d’une journée de 35 euros.