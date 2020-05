Deux renforts défensifs de choix pour le Léopold

Petit à petit, la défense du Léopold pour la saison prochaine prend forme.

Après avoir annoncé il y a quelques jours l’arrivée de Bryan Mbango, le défenseur central de Jette, le Léopold s’adjoint les services d’un autre du RSD, le back droit Kevin Luz Sampaio. « C’est un joueur très constant et très solide qui sait garder sa position », explique Nicola Hatefi, membre du conseil d’administration du Léopold et possible futur président du club.