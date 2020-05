Bruxelles: une bagarre avec des coups de feu éclate entre jeunes

Des nouveaux faits inquiétants se sont produits ce jeudi soir à Bruxelles. Une importante bagarre a eu lieu dans le quartier Anneesens peu après 22 heures.

C’est une nouvelle vidéo inquiétante qui a été postée sur les réseaux sociaux pour mettre en lumière des faits inquiétants à Bruxelles. Comme le rapporte Het Laatste Nieuws, et comme on peut le voir sur la vidéo, une violente bagarre a éclaté ce jeudi soir vers 22h10 dans le quartier Anneessens. Les faits se sont produits entre le boulevard Maurice Lemonnier et la rue du Rempart des Moines.