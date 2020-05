Un Boeing équato-guinéen à Bruxelles en dépit de l’interdiction

Un avion figurant sur la «liste noire» des compagnies bannies de l’espace aérien de l’Union européenne, un Boeing 767-300 de la compagnie Ceiba Interncontinental immatriculé en Guinée Équatoriale, a desservi l’aéroport de Zaventem dans la nuit de vendredi à samedi, a indiqué samedi le directeur du service de médiation pour l’aéroport de Bruxelles-National, Philippe Touwaide.

Cet appareil, immatriculé ET-AWQ et mis en en service en janvier 2000, a décollé à 00h42, heure de Bruxelles-National, et a survolé notamment la commune bruxelloise de Jette, à destination de Malabo, la capitale équato-guinéenne, a précisé M. Touwaide, saisi par une plainte adressée samedi et jugée recevable d’un citoyen identifié.