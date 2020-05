Les marchés bruxellois font leur retour au calme

Depuis le 18 mai dernier, les marchés bruxellois de moins de 50 étals ont pu rouvrir. La Capitale s’est rendue sur ceux de la place Flagey, de la place Sainte-Catherine et du Parvis de Saint-Gilles.

« On est très contents d’être de retour ! », s’exclame le gérant de l’étal Casa Messina au marché de Flagey. Lui et ses deux collègues ont pu reprendre leur activité ce week-end et ils s’en réjouissent.