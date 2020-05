Mazzù, un retour attendu en terres bruxelloises

Bruxelles n’a jamais oublié Felice Mazzù. Et Felice Mazzù n’a jamais oublié Bruxelles. Pour cause, c’est dans les travées du Stade Fallon de Woluwé que le Carolo a grandi et écrit les plus belles pages du club cher au président Farin.

Après des passages au Léopold et Tubize, qui avaient déjà été remarqués, le coach de 54 ans a franchi une étape capitale dans sa carrière lors de ses années passées sur le banc étoilé, lui ouvrant les portes de la Division 1A, et plus particulièrement de Charleroi.