Mpati: «Psychologiquement, Mazzù est très bon»

Au White Star, Felice Mazzù a fait confiance a des éléments confirmés, mais a également lancé quelques jeunes dans la bataille. Et parmi ceux-ci, on notera, particulièrement, Tracy Mpati qui a, par la suite, évolué pour l’Union SG et Lokeren, avec qui il a connu la D1.

« Felice Mazzù est un entraîneur ambitieux, qui donne la confiance à ses joueurs », notait le back bruxellois. « Il sait parfaitement bien gérer son groupe. Tant ceux qui jouent que ceux qui ne jouent pas sont derrière lui. Son approche psychologique fait beaucoup, c’est l’une de ses forces. »