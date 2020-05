Molenbeek: ils crachent vers les policiers pour les contaminer

Une vidéo tourne sur les réseaux sociaux qui semble correspondre aux faits décrits par la police.

On vous l’annonçait ce jeudi 21 mai : trois jeunes avaient été surpris par la police dans les rues de Molenbeek alors qu’ils crachaient sur les poignées de voitures des agents de sécurité. Dans une des vidéos qui circulent sur internet et qui semble correspondre à ces faits, on peut entendre les jeunes dire : « Il faut les contaminer avec le coronavirus ».