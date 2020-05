Appels à la haine envers les policiers: situation est explosive

Émeutes, zones de non-droit, menaces: le travail des policiers d’intervention en région bruxelloise devient de plus en plus compliqué. Secrétaire national du syndicat de police SNPS, Thierry Belin évoque la situation explosive sur le terrain et met les politiques devant leurs responsabilités.

Les images de l’intervention policières à Anderlecht en milieu de semaine dernière ont fait le tour du monde. Des policiers qui procèdent à l’arrestation d’un individu qui venait de commettre un vol et se font ensuite invectiver par des personnes qui ne sont pas concernées : les images partagées par le syndicat de police SLFP étaient très claires quant au déroulement de l’opération.