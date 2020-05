Bruxelles Nord: les contrôles de radars mobiles ont + que doublé!

Les contrôles radars mobiles, c’est-à-dire les contrôles de vitesse des véhicules effectués par des équipes de services de radar, ont plus que doublé dans la zone de police de Bruxelles Nord (Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode, Evere) par rapport à l’année précédente. L’année dernière, 201 contrôles ont été effectués au cours de cette période et cette année, pas moins de 492 contrôles ont déjà été effectués. Cela concerne la période de janvier à mai 2019 et de janvier à mai 2020.

Le Covid-19 a également entraîné un certain ajustement du travail de la police, en mettant en place des patrouilles CoVid sur le terrain afin de veiller au respect des mesures du gouvernement fédéral. Cependant, les tâches de base ont été maintenues pendant cette situation de crise, dont la lutte contre les excès de vitesse.