Une centaine de manifestants devant le cabinet de Maggie De Block

Ce lundi 25 mai, un important rassemblement est venu manifester devant la porte du cabinet de la Ministre de l’asile et de la migration Maggie De Block.

La Ministre fédérale des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l’Asile et la Migration a du pain sur la planche : si la crise sanitaire avait de quoi monopoliser toute son attention jusqu’ici, d’autres « affaires courantes » mériteraient sans doute un peu plus de considération de sa part.