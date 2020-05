Le SNPC contre le prolongement de l’interdiction des expulsions

Le Syndicat national des propriétaires et des copropriétaires (SNPC) s’oppose au prolongement du moratoire sur les expulsions domiciliaires jusqu’au 31 août en Région de Bruxelles-Capitale. Il compte entreprendre des recours et des actions en dommages et intérêts à l’encontre des autorités régionales, annonce-t-il lundi.

La semaine dernière, le gouvernement bruxellois a approuvé la prolongation de l’interdiction des expulsions domiciliaires sur l’ensemble du territoire de la Région jusqu’au 31 août 2020.