Incendie à Ixelles: les deux occupants légèrement intoxiqués

Un incendie s’est déclaré lundi vers 15h00 rue Henri Marichal à Ixelles, a indiqué en fin de journée le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. Les deux occupants de l’appartement en question ont été légèrement intoxiqués par les fumées. Ils ont été soignés sur place.

Il s’agissait d’un feu de cuisine d’origine accidentelle. L’incendie est parti sur la cuisinière, puis est monté dans la hotte et dans la cheminée. Il a touché quelque peu la toiture. Les pompiers ont dû démonter les différents éléments de cuisine précités et une partie de la toiture pour s’assurer que le feu ne se propage pas plus loin.