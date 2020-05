Bruxelles: le retour en classe pour les élèves de P1 et P2

Ce lundi, les écoles bruxelloises rentraient dans la seconde phase de la reprise scolaire. Ce qui signifiait retour sur les bancs pour les première et deuxième du niveau primaire. Avec quelques exceptions. À la Ville de Bruxelles et à Saint-Gilles, par exemple, on a vu plus large. Petit tour d’horizon.

En ce lundi 25 mai, toutes les écoles uccloises sont ouvertes pour accueillir les P1, conformément aux recommandations du CNS, mais toutes n’accueillent pas encore les P2. Sur la façon dont la précédente semaine de cours s’est déroulée, l’échevine de l’Enseignement Carine Gol-Lescot (MR) déclare être très satisfaite.