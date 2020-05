Une performance d’Extinction Rebellion place de la Monnaie

Lundi, à 16h30, des activistes d’Extinction Rebellion ont exécuté une performance sur la place de la Monnaie, à Bruxelles.

Cette intervention de quelques minutes avait pour but de « souligner le lien entre la pandémie de Covid19 et la destruction des écosystèmes, et de mettre en évidence la nécessité urgente d’une réponse politique traitant les réelles causes de la crise sanitaire et sociale actuelle », expliquent les militants dans un communiqué de presse.