Bruxelles: faits de vandalisme dans le parking Bourse

Depuis le 7 février 2019, la nouvelle station pré-métro Bourse a ouvert officiellement ses portes avec en son sein un parking vélo flambant neuf d’une capacité de 800 emplacements. Mais un an après l’ouverture de ce parking, plusieurs usagers se sont plaints de faits de vandalisme.

« Parking.Brussels est bien au courant de ces faits de vandalisme. Les parkings vélos des stations de métro Bourse et De Brouckère sont sous surveillance caméra 24h/24 et 7j/7. Un gardien est présent de 19h à 9h du mardi au samedi et 24h/24 du dimanche au mardi pour surveiller les deux parkings vélos.