Urbain: «L’Union et Mazzù étaient faits pour se rencontrer»

S’il y en a un -plus que les autres- qui se réjouit de l’arrivée de Felice Mazzù à l’Union, c’est bien Jacques Urbain. Et ce, pour deux raisons. Premièrement car il connaît très bien le club saint-gillois pour y avoir fait trois passages. Et deuxièmement car il a été le professeur et ensuite le collègue du désormais nouveau coach unioniste. La personne idéale -donc- pour décrypter ce que son ancien «poulain» pourra apporter à l’USG.

L’arrivée de Felice Mazzù à l’Union, et sa présentation officielle dès ce lundi, ne laisse personne indifférent. Et surtout pas Jacques Urbain, qui est passé trois fois du côté de la Butte (entre 2003 et 2005 et lors de la saison 2008-2009 en tant qu’entraîneur et en 2014 où il avait assuré l’intérim avant de prendre la place de directeur sportif).