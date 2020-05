Fin des accès limités aux halls de Brussels Airport

Les halls des départs et des arrivées à Brussels Airport sont à nouveau accessibles aux personnes déposant ou venant chercher des voyageurs, indique mardi l’aéroport. Quiconque déambule dans le terminal est cependant tenu de porter un masque bucco-nasal, rappelle-t-il.

Depuis le 24 mars, seules les personnes qui voyagent étaient autorisées à entrer dans l’aéroport de Zaventem. Il n’était en outre plus possible d’attendre quelqu’un dans le hall des arrivées. Les contrôles policiers avaient été renforcés afin de vérifier le respect des mesures de distanciation sociale et d’éviter les déplacements non essentiels.