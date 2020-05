344 véhicules «sans permis» roulent à Bruxelles

Depuis quelques années, les voitures dites «sans permis» se multiplient dans les rues de Bruxelles. Ces voiturettes ressemblent à des véhicules classiques mais ne peuvent dépasser les 45km/h. Il faut avoir 16 ans au minimum pour les conduire. Actuellement, il y a 344 véhicules «sans permis» qui sont immatriculés à Bruxelles, apprend-on lors d’une intervention au parlement bruxellois.

On peut se demander si ces véhicules occasionnent plus ou moins d’accidents. Et la réponse est que les accidents avec ce genre de voitures sont assez faibles. « Au niveau des accidents impliquant des véhicules sans permis, depuis 2014, il y a eu 7 accidents, dont 2 en 2019. Dans ces accidents, 19 personnes ont été impliquées.