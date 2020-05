Un bâtiment de la Commission européenne évacué à Auderghem

Un colis suspect a été découvert mercredi matin devant l’entrée d’un bâtiment de la Commission européenne, avenue de Beaulieu à Auderghem, a indiqué Laurent Masset, porte-parole de la zone de police Marlow (Auderghem/Watermael-Boitsfort/Uccle), selon une information de RTL Info.

«Une caisse qui paraissait suspecte a été découverte devant le bâtiment et, par mesure de précaution, on a fait évacuer le quartier et un périmètre de sécurité a été établi», a expliqué Laurent Masset.