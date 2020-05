Bruxelles: après 44 ans, Dominique Rigo quitte l’avenue Louise

Le 30 septembre 2020, après une présence de plus de 44 ans sur l’avenue Louise, Dominique Rigo et ses deux mono-marques quittent la grande artère, pour réunir toutes les marques qu’il représente au showroom de la rue de stalle à Uccle.

Créée en 1974, cette enseigne bruxelloise réputée pour sa sélection pointue de designers italiens et scandinaves, lâche un pavé dans la mare des instances communales bruxelloises. Installé depuis 1976 au 154 avenue Louise, fin septembre, Dominique Rigo fermera définitivement les deux flagships « Vitra » et « Cassina » ouverts depuis 10 ans aux 152 et 154 avenue Louise.