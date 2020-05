Des perquisitions à Bruxelles pour un trafic d’êtres humains

Ce mardi 26 mai 2020, diverses perquisitions ont eu lieu simultanément en Belgique et en France, afin d’interpeller les responsables présumés d’un important trafic d’êtres humains. L’action visait différents suspects ayant chacun un rôle spécifique au sein de cette organisation criminelle.Dans notre pays 16 perquisitions ont eu lieu dans les communes d’Anderlecht (5), Schaerbeek (3), Molenbeek-Saint-Jean (3), Leeuw-Saint-Pierre, Ganshoren, Bruxelles, Uccle et Etterbeek.

Treize personnes, de nationalité vietnamienne (11) et marocaine (2), ont été privées de liberté avant leur présentation devant un juge d’instruction de Flandre Occidentale, section Bruges. Jusqu’à présent, cinq personnes ont été inculpées de trafic d’êtres humains avec circonstances aggravantes, appartenance à une organisation criminelle et faux et usages de faux.