Bruxelles: demande de prime Covid pour près de 19.000 entreprises

Le gouvernement bruxellois a enregistré près de 19.000 demandes pour la prime unique de 4.000 euros dégagée pour soutenir les secteurs touchés par la crise du coronavirus, a indiqué mercredi la secrétaire d’État bruxelloise en charge de la Transition économique, Barbara Trachte (Ecolo). Dédiée aux entreprises contraintes de fermer à cause des mesures de confinement, la prime peut être demandée jusqu’au 1er juin.

Au total, 18.997 entreprises précisément avaient introduit une demande lors du dernier bilan mardi soir et plus de 18.700 décisions avaient été prises. Les refus concernent principalement des établissements touristiques non enregistrés, a ajouté la secrétaire d’État.