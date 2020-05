Parc Josaphat: demande d’annulation des aménagements

Il y a des nouveaux aménagements autour du parc Josaphat à Schaerbeek, ce qui n’est pas du goût de tout le monde. Le conseiller communal MR Georges Verzin demande son annulation aux ministres compétents.

Une ordonnance de police temporaire a été adoptée début mai. Elle porte sur la circulation routière et sur l’usage de la voie publique. Plusieurs artères sont fermées à la circulation pour garantir un chemin piéton. Les joggeurs doivent également courir autour du parc et non plus à l’intérieur de celui-ci. « Le parc Josaphat est très populaire depuis des années.