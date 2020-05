Retourner à l’école? Impossible pour les jeunes aidants proches

L’association Jeunes et Aidants proches attire l’attention jeudi sur les enfants aidants proches, qui soutiennent un parent en situation de dépendance, et qui ne pourront dès lors retourner à l’école. Selon une étude réalisée par l’ASBL dans la Région de Bruxelles-Capitale, 14% des jeunes étaient aidants proches et étaient âgés de 12 ans en moyenne.

L’heure est au déconfinement en Belgique et mercredi, l’État fédéré et les entités fédérées ont décidé que les enfants de l’enseignement maternel pourront retrouver le chemin de l’école le 2 juin et ceux du primaire le 8 juin.