Scheutbos: reconstruction du chemin de la Promenade Verte

La commune de Molenbeek a décidé de remettre en état un chemin principal dans le Scheutbos.

« Nous avons reconstruit le chemin principal dans le Scheutbos et nous examinons comment nous pouvons encore mieux entretenir la réserve naturelle et la rendre plus accessible », souligne l’échevin des Travaux Publics Jef Van Damme.