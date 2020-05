Vandenhaute: «Essayer d’être le meilleur serviteur du club»

Wouter Vandenhaute, le nouveau président d’Anderlecht, s’est expliqué sur les canaux du club bruxellois.

Quelques mois seulement après être arrivé à Anderlecht dans le rôle de conseiller auprès du CEO Karel Van Eetvelt, Wouter Vandenhaute va endosser de nouvelles fonctions. Et non des moindres, celles de président du plus grand club du pays. Ce jeudi, dans une petite capsule vidéo postée par le club, le principal intéressé explique comme cela s’est passé.