Ville de Bruxelles: les maternelles rentreront le 8 juin!

La rentrée des classes suscite bien des réactions, doux euphémisme. À la Ville de Bruxelles, l’échevine de l’Enseignement Faouzia Hariche (PS) estime que le retour en classe est essentiel, mais impossible de tenir les délais point de vue organisation. La rentrée ne se fera donc pas le 2 juin, mais le 8! Dans d’autres communes, c’est également délicat de rentrer dès mardi.

Depuis l’enclenchement du déconfinement, certains enfants ont déjà fait leur retour sur les bancs de l’école. C’est le cas des 1ère, 2e et 6e primaires, des 2e et 6e secondaires, et des élèves en difficulté dans les autres années de secondaire.

Ce mardi 2 juin, c’est autour des maternelles, et le 8 juin, c’est la rentrée de l’ensemble des primaires.