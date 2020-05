Evere: une motion pour aider les plus précarisés suite à la crise

Une motion va être déposée ce jeudi soir au conseil communal d’Evere concernant les conséquences de la crise sanitaire sur les CPAS, les travailleurs précaires et les personnes sans-papiers.

Elle est déposée par Alessandro Zappala (chef de groupe, LB), Claire Finné (co-cheffe de groupe, Ecolo-Groen), Arsim Jakupi (chef de groupe, DéFI) et Sylvie Mbombo (cdH). Cette motion s’intègre dans le contexte de la crise sanitaire actuelle et ses conséquences sur les plus précarisés.