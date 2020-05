Anderlecht: Coucke, le pas de côté après la marche de travers

Fin de parcours et fin de l’hypocrisie. Marc Coucke ne sera pas plus longtemps président d’Anderlecht (le 6e de la longue histoire du club), alors que son successeur Wouter Vandenhaute, qui sera officiellement nommé lors du conseil d’administration de mardi, apparaîtra enfin dans la structure du RSCA. Autrement, en tout cas, que sous la forme d’un ingénieur-conseil en holistique, chargé de régénérer un club à partir de ce qu’il n’est plus.