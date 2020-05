L’agresseur de la sprinteuse Fanny Appes déjà libéré!

Xavier B., âgé de 42 ans, a été libéré par main levée du juge d’instruction pas plus tard que ce jeudi 28 mai 2020; après avoir fait un détour par la case prison d’un peu plus de quatre mois suite à la sanglante agression dont il s’était rendu coupable à l’encontre de son ex-compagne, la sprinteuse Fanny Appes, âgée de 30 ans, en date du jeudi 13 février 2020, dans un train, à hauteur de Linkebeek (Brabant flamand).

Contactée par nos soins, sa nouvelle avocate, Me Valérie Ballieux, nous a confirmé la libération de son client, se refusant toutefois à tout commentaire sur cette affaire, secret de l’instruction oblige. On ignore donc quelles conditions ont bien pu être fixées à sa libération ; si ce n’est plus que probablement l’interdiction d’entrer en contact avec sa victime.