Bruxelles: une «masse critique» a fêté la zone apaisée

Une «masse critique», qui désigne une manifestation à vélo, a été organisée vendredi soir, entre 18h00 et 21h00, autour du pentagone à Bruxelles, avec des règles adaptées au déconfinement partiel.

Le parcours formait un coeur autour du centre de Bruxelles. Il se confondait avec la petite ceinture et faisait une percée par le boulevard Adolphe Max jusqu’au piétonnier. « C’est une façon de fêter la zone 20 et la zone apaisée où les modes actifs, et non pas faibles, sont prioritaires », explique Benjamin, un participant.