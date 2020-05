Bruxelles: les rues s’ouvrent aux jeux pendant l’été

Crise sanitaire oblige, cet été se passera près de chez nous, dans nos quartiers. Après le Pentagone en zone partagée, la Ville de Bruxelles invite tous ses habitants à ouvrir leur rue pour en faire un lieu de vie, de loisirs et de jeux, en toute sécurité, routière comme sanitaire. Lancez dès à présent votre rue à jeu via www.fairebruxelles.be et faites vivre votre quartier au rythme de l’été !

Avec le déconfinement progressif, les déplacements estivaux seront limités afin de respecter les mesures imposées par la crise sanitaire. Comme chaque année, la Ville de Bruxelles veut donner de l’air et de l’espace à ses habitants en leur proposant de réserver leurs rues aux jeux.