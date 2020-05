Le PTB demande la gratuité de Villo! jusqu’en juin 2021

Depuis le 18 mai, la Région bruxelloise a décidé de rendre gratuit les park and ride de la Région et de les transformer en park and bike afin d’inciter les navetteurs à poursuivre leur chemin à vélo. Pour l’occasion, Villo! propose un abonnement gratuit de six mois. Pour ce faire, les usagers doivent s’inscrire sur le site de Villo! avant le 30 juin. Pour le PTB, la gratuité de Villo! devrait être prolongé jusqu’en juin 2021. Le parti d’extrême gauche a déposé une proposition de résolution au parlement bruxellois.

