Blocus à Forest : des locaux mis à disposition des étudiants

Le collège des bourgmestre et échevins de Forest a décidé de mettre des locaux à disposition des étudiants à partir du vendredi 29 mai et jusqu’au 26 juin. L’objectif est permettre à toutes celles et tous ceux qui doivent prochainement passer des examens d’étudier dans un environnement calme et dans le respect des différentes mesures de sécurité.

La crise sanitaire actuelle a contraint les hautes écoles et les universités à limiter l’accès à leur lieux d’étude. Les examens de fin d’année ne pourront pas se faire dans les conditions normales.