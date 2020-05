Uccle: un plan de 500.000 € pour aider les commerces et l’Horeca

Depuis le début de la crise sanitaire, la commune d’Uccle a adopté plusieurs mesures de solidarité pour limiter les pertes financières subies par l’ensemble des acteurs majeurs de la vie économique et sociale uccloise. En plus des mesures ponctuelles prises, le Collège a également planché sur des actions structurelles destinées à accompagner une relance économique rapide. L’ensemble de ce plan représente plus de 500.000 €. Il a été présenté jeudi au conseil communal.

Les lignes directrices qui ont guidé l’élaboration de ce plan de relance sont : la mise en place d’une stratégie globale avec effet à court, moyen et long terme, le maintien de l’attractivité des quartiers commerçants et du lien social, l’exonération de taxes, une politique de relance dynamique avec notamment l’opération « Chèques commerces locaux » ou la création d’un « Marketpl