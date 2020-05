Les commerçants de Stalingrad s’engagent à valoriser les déchets

Récupérer les déchets des commerçants à vélo, mutualiser leur gestion, optimiser leur tri pour leur donner une deuxième vie, c’est l’objectif poursuivi par la Ville de Bruxelles, l’association des commerçants STALEM et Groupe One. Un concept développé depuis plusieurs semaines malgré les contraintes du confinement et qui porte déjà ses fruits. Il sera au fur et à mesure du déconfinement élargi à une dizaine de commerçants volontaires pour réunir et valoriser leurs déchets.

La Ville de Bruxelles, l’association des commerçants STALEM et Groupe One ont lancé, le 9 mars dernier, le projet pilote de gestion mutualisée des déchets dans le quartier Stalingrad-Lemonnier. Pendant l’ensemble du confinement, l’optimalisation des ressources a débuté auprès de deux commerces alimentaires volontaires ainsi que l’association Anneessens 25.