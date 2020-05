Deliveroo et Swapfiets lancent un partenariat pour les coursiers

Deliveroo et Swapfiets annoncent leur partenariat exclusif qui va bénéficier aux 3500 coursiers à quelques jours de la Journée Mondiale du vélo. Avec ce nouveau deal, les coursiers pourront prendre un abonnement chez Swapfiets, ce qui n’était pas possible jusqu’à récemment, et pourront ainsi bénéficier des services d’assurance, de réparation et d’entretien qu’offre Swapfiets.

Depuis quelques années, et particulièrement depuis l’épidémie du COVID-19, le vélo fait partie des habitudes quotidiennes d’une tranche grandissante de la population belge.