Action contre les rodéo drivers au Heysel: 5 conducteurs arrêtés

La police de Bruxelles-Ixelles a interpellé cinq conducteurs et a saisi cinq véhicules – trois judiciairement et deux administrativement – vendredi soir sur le plateau du Heysel à Bruxelles dans le cadre d’une action visant les «rodéo drivers», a indiqué dimanche la porte-parole de la zone de police Ilse Van de keere.

Les policiers sont parvenus à identifier un des quatre véhicules impliqués dans une course commise en semaine sur le plateau du Heysel et dont la vidéo a circulé sur internet. Il y a eu de plus quatre flagrants délits de conduite dangereuse.