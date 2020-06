Anderlecht met des salles d’étude à disposition des étudiants

Afin de permettre aux étudiants anderlechtois inscrits dans l'enseignement supérieur de préparer leurs examens de fin d'année dans les meilleures conditions, la commune d'Anderlecht met à leur disposition deux infrastructures communales à partir de ce mardi 2 juin. Les étudiants pourront y bénéficier d'un environnement calme et studieux et ce, dans le respect des règles de distanciation sociale. Une initiative de l'»chevine de la Jeunesse francophone Fatiha El Ikdimi, avec le soutien du collège des bourgmestre et échevins.

À compter de ce mardi 2 juin, la Commune d'Anderlecht ouvre aux élèves anderlechtois du supérieur les portes de la salle culturelle de l'Espace 16 Arts (16, Rue Rossini à Anderlecht – de 8h à 15h) ainsi que de la salle polyvalente de la Maison de quartier Scheut (10b, Rue Léopold de Swaef à Anderlecht – de 9h à 17h).