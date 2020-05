Le samedi 30 mai 2020 vers 14h, Henri Deleau, un homme âgé de 78 ans, a quitté à pied sa résidence située rue Jules Besme à Koekelberg. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Henri mesure 1m70 et est de corpulence normale. Il a des cheveux gris bouclés et une barbe blanche. Au moment de sa disparition, il portait une chemise à carreaux, un pantalon en jean foncé et des chaussures noires.

Il a finalement été retrouvé ce dimanche après-midi.