Vol de vélo à Bruxelles: sécurisez votre vélo avec Mybike

Avec son QR-code et son numéro unique, le sticker «MyBike.brussels» permet à toute personne de vérifier facilement si un vélo a été déclaré volé et, dans ce cas, de contacter son propriétaire légitime.

Un vélo d’une valeur de 1.800 euros volé il y a 6 mois et retrouvé grâce à la zone de Police de Bruxelles-Ouest et du Dépôt bruxellois des vélos retrouvés (Cyclo) a été rendu la semaine dernière à son propriétaire. Celui-ci, qui n’en connaissait pas l’existence auparavant, s’est empressé de marquer son vélo retrouvé du sticker « My Bike ».