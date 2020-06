Schaerbeek: tous en terrasse cet été pour soutenir l’horeca

Les cafés et restos de la place communale de Schaerbeek, soutenus par le collectif citoyen Imagine Colignon, ont demandé à la commune de Schaerbeek et à son échevine du Commerce, Lorraine de Fierlant, l’autorisation de déployer leurs terrasses à quelques endroits clé de la place cet été. Objectif: soutenir la reprise de l’activité horeca dans le respect des consignes de distanciation sociale et améliorer la convivialité.

Un peu partout dans le monde, les villes prennent des initiatives pour soutenir le secteur horeca en facilitant, partout où c’est possible, l’extension de terrasses en espace public. En Lituanie, Vilnius a donné l’exemple en mettant 18 espaces publics à disposition pour permettre l’installation de terrasses.