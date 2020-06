Hôtel Sheraton: les travaux devraient reprendre en juillet

Alors que le Métropole, se voit contrait d’envisager la cessation définitive de son activité hôtelière, la crise du Covid-19 s’ajoutant à la situation difficile vécue par l’hôtel cinq étoiles bruxellois, un avenir plus heureux s’annonce pour le Sheraton qui avait fermé ses portes fin 2016. Les travaux devraient recommencer en juillet prochain.

Le tribunal de commerce de Bruxelles a prononcé le 13 décembre 2016 la faillite de l’hôtel Sheraton, situé place Rogier, sur le territoire de la commune de Saint-Josse-ten-Noode. Avec environ 522 chambres, il était l’hôtel le plus important de la Région bruxelloise, devant The Hotel qui en compte un peu plus de 400.