Covid-19: urinoirs et WC publics nettoyés quotidiennement

Contrairement à beaucoup d’autres capitales et villes touristiques à l’étranger, notre ville compte assez peu de toilettes publiques. Bruxellois, touristes et visiteurs de passage peuvent d’autant plus remercier la Ville de Bruxelles, qui est la seule autorité à en avoir installé sur son territoire, si on excepte le cas particulier des gares SNCB et de quelques parcs régionaux. La Ville peut en effet se targuer de proposer 29 urinoirs et 13 toilettes publiques «de type Decaux».

***** ** ************** ** ************ *** ******* *** ***** ******* *********** ******** **** ******* ************ ***** ** **** **** ** ************** ** ** ******************** ************* **** ************* *********** ** ** ********* ******** ******* ****** ******** ********** *** ********* ********* **** ** ******* *********** ****** ** ** ************** ******* *********** *** ***** ********* ********* **** *** ****** ********** *** ******* ********* *** ******** *** ********* ******* ** *** **** ****** **** ** **** ******** ******* **** ********** ****** ** ** ** ********* ******** *** *************** ******* **** ******** *** ******* ********** *** ***** ************ ********** ********* ********* *** ********* **** ** ******* ************** **** *** ********* ********** ** ** **** **** **** *** ***** ********* ******* ******** ****** ** ********* **************** *** ** *** ** ** ******* **** ********* ****** ****** ******************** ***** *** ********* *********** **** ********* **** **** *** **** ******* **** ************* *** **** *** **** **** **** *** **** **** ************************ *** ******* *** ******* ********* ********* ********** **** *** ***** ********** ******* ********* *********** ************ *** ********* ******* *** ******** ** ***** ****** ** ** ******** ************ ** ********* **** ** ***************** **** ******** ************************